МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИОСОВМЕСТИМОСТИ ИНТРАКОРНЕАЛЬНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ЛИНЗ С РОГОВИЦЕЙ ЧЕЛОВЕКА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ IN VITRO

Цель. Провести экспериментально-морфологическую оценку тканевой реакции роговицы донора на имплантацию интракорнеальных линз в условиях органотипической культуры.

Материал и методы. В роговицу донора имплантировали интракорнеальные линзы (ИКЛ) по одной из двух различных материалов – гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА) и олигоуретанметакрилата (ОУМА). Роговицы культивировали в течение 3 мес., затем оценивали выраженность тканевой реакции по степени покрытия поверхностей имплантатов клеточными элементами при помощи методов флуоресцентной световой и сканирующей электронной микроскопии.

Результаты. Установлено, что пребывание в толще стромы роговицы разработанных ИКЛ не вызывало образования грубой волокнистой соединительной ткани в изученные сроки. На поверхности имплантатов определялись клетки, по внешним признакам сходные с фибробластами. На поверхности ИКЛ визуализировались волокнистые мембраны в виде «нежной» или «плотной» сеточки в зависимости от материала ИКЛ –ГЭМА или ОУМА соответственно. В ходе органного культивирования развивалась статистически значимая клеточная реакция стромы в ответ на экспериментальную травму (p=0,029). Однако пребывание ИКЛ внутри роговицы и ее химический состав значимого влияния на клеточно-тканевую реакцию не оказали (p=1,0).

Заключение. Согласно результатам функционально-морфологических исследований, выраженность клеточно-тканевой реакции опытных роговиц на имплантацию ИКЛ из двух видов материалов соответствовала реакции контрольных роговиц на экспериментальную травму без имплантации ИКЛ. Изделия ИКЛ из двух видов материалов представляются биологически совместимыми с тканями роговицы и могут быть рекомендованы к дальнейшим испыт аниям in vivo.