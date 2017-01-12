МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИОСОВМЕСТИМОСТИ ИНТРАКОРНЕАЛЬНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ЛИНЗ С РОГОВИЦЕЙ ЧЕЛОВЕКА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ IN VITRO
Аннотация
Цель. Провести экспериментально-морфологическую оценку тканевой реакции роговицы донора на имплантацию интракорнеальных линз в условиях органотипической культуры.
Материал и методы. В роговицу донора имплантировали интракорнеальные линзы (ИКЛ) по одной из двух различных материалов – гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА) и олигоуретанметакрилата (ОУМА). Роговицы культивировали в течение 3 мес., затем оценивали выраженность тканевой реакции по степени покрытия поверхностей имплантатов клеточными элементами при помощи методов флуоресцентной световой и сканирующей электронной микроскопии.
Результаты. Установлено, что пребывание в толще стромы роговицы разработанных ИКЛ не вызывало образования грубой волокнистой соединительной ткани в изученные сроки. На поверхности имплантатов определялись клетки, по внешним признакам сходные с фибробластами. На поверхности ИКЛ визуализировались волокнистые мембраны в виде «нежной» или «плотной» сеточки в зависимости от материала ИКЛ –ГЭМА или ОУМА соответственно. В ходе органного культивирования развивалась статистически значимая клеточная реакция стромы в ответ на экспериментальную травму (p=0,029). Однако пребывание ИКЛ внутри роговицы и ее химический состав значимого влияния на клеточно-тканевую реакцию не оказали (p=1,0).
Заключение. Согласно результатам функционально-морфологических исследований, выраженность клеточно-тканевой реакции опытных роговиц на имплантацию ИКЛ из двух видов материалов соответствовала реакции контрольных роговиц на экспериментальную травму без имплантации ИКЛ. Изделия ИКЛ из двух видов материалов представляются биологически совместимыми с тканями роговицы и могут быть рекомендованы к дальнейшим испыт аниям in vivo.
Об авторахБ. Э. Малюгин
Россия
Для корреспонденции: Малюгин Борис Эдуардович, доктор медицинских наук, профессор, зам. ген. директора по научной работе. E-mail: malyugin@mntk.ru
С. А. Борзенок
Россия
И. А. Мушкова
Россия
Н. В. Шевлягина
Россия
Ю. В. Шкандина
Россия
Д. С. Островский
Россия
И. А. Попов
Россия
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Для цитирования: Малюгин Б.Э., Борзенок С.А., Мушкова И.А., Шевлягина Н.В., Шкандина Ю.В., Островский Д.С., Попов И.А. МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИОСОВМЕСТИМОСТИ ИНТРАКОРНЕАЛЬНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ЛИНЗ С РОГОВИЦЕЙ ЧЕЛОВЕКА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ IN VITRO. Офтальмохирургия. 2016;(4):51-60.
For citation: Malyugin B.E., Borzenok S.A., Mushkova I.A., Shevlyagina N.V., Shkandina Y.V., Ostrovsky D.S., Popov I.A. EXPERIMENTAL MORPHOLOGICAL RESEARCHES IN BIOCOMPATIBILITY OF POLYMER INTRA-CORNEAL LENSES WITH THE HUMAN CORNEA EX VIVO. The Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery. 2016;(4):51-60. (In Russ.)
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