МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ ПОЛИМЕРНЫХ РОГОВИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ ДЛЯ ИНТРАСТРОМАЛЬНОЙ КЕРАТОПЛАСТИКИ
Аннотация
Цель. На основании математического моделирования эффективности имплантации роговичных сегментов (РС) с учетом анатомо-топографических особенностей роговицы разработать новую модель интрастромальных РС для лечения кератэктазий различного генеза.
Материал и методы. Для вычисления параметров РС использовали геометрические закономерности, характерные для оптически центрированных систем, учитывая факторы, влияющие на изменение оптических параметров роговицы (геометрические параметры РС). Расчет оптического эффекта имплантации РС с заданными параметрами проводили на основе формулы геометрического соотношения Барракера. Исследованы различные модели РС в аспекте их влияния на кривизну передней и задней поверхностей роговицы.
Результаты. На основании проведенных математических расчетов определены необходимые изменения геометрических параметров роговичных сегментов, что позволит обеспечить оптимальное распределение биомеханических напряжений в роговице, ведущее к повышению эффективности операции и снижению вероятности развития послеоперационных осложнений.
Заключение. При математическом моделировании новой модели РС для выполнения интрастромальной кератопластики были учтены недостатки ранее существующих моделей и приняты во внимание особенности строения стромы роговицы. Математически рассчитаны геометрические параметры оптимального дизайна РС, обеспечивающие улучшение функциональных характеристик данных имплантов и рефракционный эффект их имплантации.
Ключ. слова
Об авторахС. Б. Измайлова
Россия
Б. Э. Малюгин
Россия
Для корреспонденции: Малюгин Борис Эдуардович, доктор медицинских наук, профессор, зам. ген. директора по научной работе. E-mail: malyugin@mntk.ru
Е. П. Поручикова
Россия
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Для цитирования: Измайлова С.Б., Малюгин Б.Э., Поручикова Е.П. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ ПОЛИМЕРНЫХ РОГОВИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ ДЛЯ ИНТРАСТРОМАЛЬНОЙ КЕРАТОПЛАСТИКИ. Офтальмохирургия. 2016;(4):30-34.
For citation: Izmaylova S.B., Malyugin B.E., Poruchikova E.P. MATHEMATICAL RATIONALE FOR A NEW MODEL OF POLYMER SEGMENTS FOR CORNEAL INTRASTROMAL KERATOPLASTY. The Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery. 2016;(4):30-34. (In Russ.)
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