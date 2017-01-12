МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ ПОЛИМЕРНЫХ РОГОВИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ ДЛЯ ИНТРАСТРОМАЛЬНОЙ КЕРАТОПЛАСТИКИ

Цель. На основании математического моделирования эффективности имплантации роговичных сегментов (РС) с учетом анатомо-топографических особенностей роговицы разработать новую модель интрастромальных РС для лечения кератэктазий различного генеза.

Материал и методы. Для вычисления параметров РС использовали геометрические закономерности, характерные для оптически центрированных систем, учитывая факторы, влияющие на изменение оптических параметров роговицы (геометрические параметры РС). Расчет оптического эффекта имплантации РС с заданными параметрами проводили на основе формулы геометрического соотношения Барракера. Исследованы различные модели РС в аспекте их влияния на кривизну передней и задней поверхностей роговицы.

Результаты. На основании проведенных математических расчетов определены необходимые изменения геометрических параметров роговичных сегментов, что позволит обеспечить оптимальное распределение биомеханических напряжений в роговице, ведущее к повышению эффективности операции и снижению вероятности развития послеоперационных осложнений.

Заключение. При математическом моделировании новой модели РС для выполнения интрастромальной кератопластики были учтены недостатки ранее существующих моделей и приняты во внимание особенности строения стромы роговицы. Математически рассчитаны геометрические параметры оптимального дизайна РС, обеспечивающие улучшение функциональных характеристик данных имплантов и рефракционный эффект их имплантации.