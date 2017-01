ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА РОСТА RHBMP-2 В СОСТАВЕ КОЛЛАГЕНОВОГО НОСИТЕЛЯ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОГОВИЦЫ

1. Бедило В.Я., Тарабукин В.И. Значение трансплантации тканей для профилактики разрушений роговицы при ее протезировании // Офтальм. журнал. – 1979. – № 7. – С. 394-396.

2. Войно-Ясенецкий В.В. Разрастание и изменчивость тканей глаза при его заболеваниях и травмах. – Киев, 1979. – 184 с.

3. Гундорова Р.А., Бойко А.В., Ченцова Е.В. Аутотрансплантация хрящевой ткани при хирургическом лечении послеожоговых бельм // Вестник офтальмологии. – 1982. – № 3. – С. 22-25.

4. Гундорова Р.А., Илуридзе С.Л., Макаров П.В. и др. Иммунологические критерии прогноза кератопластики при бельмах различной этиологии // Катарактальная и рефракционная хирургия. – 2011. – № 2. – С. 28-31.

5. Калинников Ю.Ю. Оптическое биокератопротезирование ожоговых бельм: Дис. … д-ра мед. наук. – М., 2005. – 303 с.

6. Нероев В.В., Гундорова Р.А., Макаров П.В. Ожоги глаз. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 224 с.

7. Мороз З.И. Медико-технологическая система оптического кератопротезирования: Дис. … д-ра мед. наук. – М., 1987. – 312 с.

8. Пучковская Н.А., Якименко С.А., Непомящая В.М. Ожоги глаз. – М.: Медицина, 2001. – 272 с.

9. Ушаков Н.А. О выборе рационального способа укрепления бельма в интересах сквозного кератопротезирования // Вестник офтальмологии. – 1973. – № 2. – С. 7-10.

10. Федоров С.Н., Мороз З.И., Зуев В.К. Кератопротезирование. – М.: Медицина, 1982. – 144 с.

11. Ченцова Е.В. Система патогенетически обоснованного лечения ожоговой травмы глаз: Дис. … д-ра мед. наук. – М., 1996. – 304 с.

12. Brown R.A., Phillips J.B. Cell responses to biomimetic protein scaffolds used in tissue repair and engineering // Int. Rev. Cytol. – 2007. – Vol. 262. – P. 75-150.

13. Jin C.Z., Park S.R., Choi B.H. et al. In vivo cartilage tissue engineering using a cellderived extracellular matrix scaffold // Artif. Organs. – 2007. – Vol. 31, № 3. – P. 183-192.

14. Lavik E., Langer R. Tissue engineering: current state and perspectives // Appl. microbiol. Biotechnol. – 2004. – Vol. 65, № 1. – P. 1-8.

15. Mesa J.M., Zaporojan V., Weinand C. et al. Tissue engineering cartilage with aged articular chondrocytes in vivo // Plast. Reconstr. Surg. – 2006. – Vol. 118, № 1. – P. 41-49.

16. Mikos A.G., Herring S.W., Ochareon P. et al. Engineering complex tissues // Tissue Eng. 2006. – Vol. 12, № 12. – P. 3307-3339.

17. Osidak E.O., Osidak M.S., Sivogrivov D.E. et al. Regulation of the binding of the BMP-2 growth factor with collagen by blood plasma fibronectin // Prikl. biokhim. Mikrobiol. – 2014. – Vol. 50, № 2. – P. 226-231.

18. Sampath T.K., Rashka K.E., Doctor J.S. et al. Drosophila transforming growth factor beta superfamily proteins induce endochondral bone formation in mammals // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. – 1993. – Vol. 90, № 13. – P. 6004-6008.

19. Simmonds M.C., Brown J.V., Heirs M.K. et al. Safety and effectiveness of recombinant human bone morphogenetic protein-2 for spinal fusion: a meta-analysis of individualparticipant data // Ann. Intern. Med. – 2013. – Vol. 158, № 12. – P. 877-889.

20. Wang E.A., Rosen V., D’Alessandro J.S. et al. Recombinant human bone morphogenetic protein induces bone formation // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. – 1990. – Vol. 87, № 6. – P. 2220-2224.

21. Whu S.W., Hung K.C., Hsieh K.H. et al. In vitro and in vivo evaluation of chitosan-gelatin scaffolds for cartilage tissue engineering // Mater. Sci. Eng. C Mater. Biol. Appl. – 2013. – Vol. 33, № 5. – P. 2855-2863.

22. Yang Q., Peng J., Guo Q. et al. A cartilage ECM-derived 3-D porous acellular matrix scaffold for in vivo cartilage tissue engineering with PKH26-labeled chondrogenic bone marrow-derived mesenchymal stem cells // Biomaterials. – 2008. – Vol. 29, № 15. – P. 2378-2387.