ИЗУЧЕНИЕ БИОСОВМЕСТИМОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ И БИСФЕНОЛ-А-ДИГЛИЦИДИЛМЕТАКРИЛАТ) НА МОДЕЛИ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК СТРОМЫ РОГОВИЦЫ
Аннотация
Цель. Определить пролиферативную активность клеток стромы роговицы (КСР) донора трупа в присутствии полимерных материалов (полиметилметакрилата (ПММА), бисфенол-А-глицедилметакрилата (бис-ГМА)) в условиях клеточной культуры (in vitro).
Материал и методы. Работа основана на методе клеточного культивирования клеток стромы роговицы доноров-трупов в условиях нормотермии. В качестве объекта исследования были взяты образцы полимерных материалов бис-ГМА, предоставленные ООО «Репер-НН» (г. Нижний Новгород) (группы 1-4), и ПММА, предоставленные ЭТП «МНТК» (г. Москва) (группа 5). В контрольной группе полимерный материал не использовали (группа 6). Использовалась культура КСР, соответствующая 7-му пассажу, сроки культивации составили 7 дней. Культивирование проводилось в условиях нормотермического культивирования с использованием стандартной ростовой среды DMEM/F12 с добавлением эмбриональной телячьей сыворотки и антибиотиков. Смена ростовой среды проводилась каждые 3 дня. КСР ежедневно извлекали из 4 лунок каждой группы, подсчитывали и оценивали динамику пролиферации с применением статистического критерия Вилкоксона.
Результаты. В первый день наблюдения статистически достоверной разницы в уровне пролиферации между группами наблюдения выявлено не было. К концу срока наблюдения выявлена статистически достоверная разница между уровнями пролиферации кератоцитов в присутствии исследуемых образцов. По интенсивности пролиферации материалы располагались следующим образом (в порядке снижения признака): (контроль, К5) >К1> (К3, К4) >К2. Между материалами К3 и К4 статистически достоверной разницы выявлено не было (p>0,05).
Заключение. Среди изученных нами материалов в наименьшей степени пролиферации клеток стромы роговицы способствовал материал группы 2, наиболее способствующий – материал группы 5, остальные материалы (группы 1, 3, 4) не проявили однозначной тенденции по отношению к пролиферации КСР.
Ключ. слова
Об авторахС. А. Борзенок
Россия
Б. Э. Малюгин
Россия
Для корреспонденции: Малюгин Борис Эдуардович, доктор медицинских наук, профессор, зам. ген. директора по научной работе ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России E-mail: malyugin@mntk.ru
С. Б. Измайлова
Россия
Е. П. Поручикова
Россия
И. А. Попов
Россия
Д. С. Островский
Россия
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Для цитирования: Борзенок С.А., Малюгин Б.Э., Измайлова С.Б., Поручикова Е.П., Попов И.А., Островский Д.С. ИЗУЧЕНИЕ БИОСОВМЕСТИМОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ И БИСФЕНОЛ-А-ДИГЛИЦИДИЛМЕТАКРИЛАТ) НА МОДЕЛИ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК СТРОМЫ РОГОВИЦЫ. Офтальмохирургия. 2016;(4):16-19.
For citation: Borzenok S.A., Malyugin B.E., Izmaylova S.B., Poruchikova E.P., Popov I.A., Ostrovsky D.S. THE RESEARCH OF BIOCOMPATIBILITY OF POLYMERIC MATERIALS (POLY-METHYL-METH-ACRYLATE AND BISPHENOL-A-DIGLYCEDYL-METH-ACRYLATE) IN A CORNEAL STROMA CELL CULTURE MODEL. The Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery. 2016;(4):16-19. (In Russ.)
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