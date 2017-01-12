ИЗУЧЕНИЕ БИОСОВМЕСТИМОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ И БИСФЕНОЛ-А-ДИГЛИЦИДИЛМЕТАКРИЛАТ) НА МОДЕЛИ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК СТРОМЫ РОГОВИЦЫ

Цель. Определить пролиферативную активность клеток стромы роговицы (КСР) донора трупа в присутствии полимерных материалов (полиметилметакрилата (ПММА), бисфенол-А-глицедилметакрилата (бис-ГМА)) в условиях клеточной культуры (in vitro).

Материал и методы. Работа основана на методе клеточного культивирования клеток стромы роговицы доноров-трупов в условиях нормотермии. В качестве объекта исследования были взяты образцы полимерных материалов бис-ГМА, предоставленные ООО «Репер-НН» (г. Нижний Новгород) (группы 1-4), и ПММА, предоставленные ЭТП «МНТК» (г. Москва) (группа 5). В контрольной группе полимерный материал не использовали (группа 6). Использовалась культура КСР, соответствующая 7-му пассажу, сроки культивации составили 7 дней. Культивирование проводилось в условиях нормотермического культивирования с использованием стандартной ростовой среды DMEM/F12 с добавлением эмбриональной телячьей сыворотки и антибиотиков. Смена ростовой среды проводилась каждые 3 дня. КСР ежедневно извлекали из 4 лунок каждой группы, подсчитывали и оценивали динамику пролиферации с применением статистического критерия Вилкоксона.

Результаты. В первый день наблюдения статистически достоверной разницы в уровне пролиферации между группами наблюдения выявлено не было. К концу срока наблюдения выявлена статистически достоверная разница между уровнями пролиферации кератоцитов в присутствии исследуемых образцов. По интенсивности пролиферации материалы располагались следующим образом (в порядке снижения признака): (контроль, К5) >К1> (К3, К4) >К2. Между материалами К3 и К4 статистически достоверной разницы выявлено не было (p>0,05).

Заключение. Среди изученных нами материалов в наименьшей степени пролиферации клеток стромы роговицы способствовал материал группы 2, наиболее способствующий – материал группы 5, остальные материалы (группы 1, 3, 4) не проявили однозначной тенденции по отношению к пролиферации КСР.