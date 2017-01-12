ИЗУЧЕНИЕ БИОСОВМЕСТИМОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ И БИСФЕНОЛ-А-ДИГЛИЦИДИЛМЕТАКРИЛАТ) НА МОДЕЛИ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК СТРОМЫ РОГОВИЦЫ

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Аннотация

Цель. Определить пролиферативную активность клеток стромы роговицы (КСР) донора трупа в присутствии полимерных материалов (полиметилметакрилата (ПММА), бисфенол-А-глицедилметакрилата (бис-ГМА)) в условиях клеточной культуры (in vitro).

Материал и методы. Работа основана на методе клеточного культивирования клеток стромы роговицы доноров-трупов в условиях нормотермии. В качестве объекта исследования были взяты образцы полимерных материалов бис-ГМА, предоставленные ООО «Репер-НН» (г. Нижний Новгород) (группы 1-4), и ПММА, предоставленные ЭТП «МНТК» (г. Москва) (группа 5). В контрольной группе полимерный материал не использовали (группа 6). Использовалась культура КСР, соответствующая 7-му пассажу, сроки культивации составили 7 дней. Культивирование проводилось в условиях нормотермического культивирования с использованием стандартной ростовой среды DMEM/F12 с добавлением эмбриональной телячьей сыворотки и антибиотиков. Смена ростовой среды проводилась каждые 3 дня. КСР ежедневно извлекали из 4 лунок каждой группы, подсчитывали и оценивали динамику пролиферации с применением статистического критерия Вилкоксона.

Результаты. В первый день наблюдения статистически достоверной разницы в уровне пролиферации между группами наблюдения выявлено не было. К концу срока наблюдения выявлена статистически достоверная разница между уровнями пролиферации кератоцитов в присутствии исследуемых образцов. По интенсивности пролиферации материалы располагались следующим образом (в порядке снижения признака): (контроль, К5) >К1> (К3, К4) >К2. Между материалами К3 и К4 статистически достоверной разницы выявлено не было (p>0,05).

 Заключение. Среди изученных нами материалов в наименьшей степени пролиферации клеток стромы роговицы способствовал материал группы 2, наиболее способствующий – материал группы 5, остальные материалы (группы 1, 3, 4) не проявили однозначной тенденции по отношению к пролиферации КСР. 


Об авторах

С. А. Борзенок
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова; Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова
Россия


Б. Э. Малюгин
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова
Россия

Для корреспонденции: Малюгин Борис Эдуардович, доктор медицинских  наук, профессор, зам. ген. директора по научной работе ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России E-mail: malyugin@mntk.ru


С. Б. Измайлова
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова
Россия


Е. П. Поручикова
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова
Россия


И. А. Попов
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова
Россия


Д. С. Островский
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова; Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии
Россия


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Для цитирования: Борзенок С.А., Малюгин Б.Э., Измайлова С.Б., Поручикова Е.П., Попов И.А., Островский Д.С. ИЗУЧЕНИЕ БИОСОВМЕСТИМОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ И БИСФЕНОЛ-А-ДИГЛИЦИДИЛМЕТАКРИЛАТ) НА МОДЕЛИ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК СТРОМЫ РОГОВИЦЫ. Офтальмохирургия. 2016;(4):16-19.

For citation: Borzenok S.A., Malyugin B.E., Izmaylova S.B., Poruchikova E.P., Popov I.A., Ostrovsky D.S. THE RESEARCH OF BIOCOMPATIBILITY OF POLYMERIC MATERIALS (POLY-METHYL-METH-ACRYLATE AND BISPHENOL-A-DIGLYCEDYL-METH-ACRYLATE) IN A CORNEAL STROMA CELL CULTURE MODEL. The Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery. 2016;(4):16-19. (In Russ.)

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