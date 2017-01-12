АКТИВИЗАЦИЯ УВЕОСКЛЕРАЛЬНОГО ПУТИ ОТТОКА ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ГЛАУКОМЫ В СОЧЕТАНИИ С КАТАРАКТОЙ

Цель. Разработка нового метода комбинированного лечения катаракты и глаукомы с дренированием супрахориоидального пространства аутосклерой и оценка результатов хирургического лечения пациентов, которым была проведена факоэмульсификация катаракты в сочетании с непроникающей глубокой склерэктомией и дренированием супрахориоидального пространства аутосклерой.

Материал и методы. Изучены результаты хирургического лечения катаракты в сочетании с глаукомой у 38 пациентов (38 глаз), которым была произведена одномоментная факоэмульсификация с непроникающей глубокой склерэктомией с дренированием супрахориоидального пространства.

Результаты. В отдаленном послеоперационном периоде (через 11 мес.) у 36 пациентов имела место нормотония (ВГД составляло в среднем 16,0±2,3 мм рт.ст.), в двух случаях отмечено повышение ВГД, по поводу чего была назначена гипотензивная терапия (β-блокаторы).

Заключение. Непроникающая глубокая склерэктомия с дренированием супрахориоидального пространства аутосклерой позволяет достичь стойкого гипотензивного эффекта и не требует применения донорского материала.