АКТИВИЗАЦИЯ УВЕОСКЛЕРАЛЬНОГО ПУТИ ОТТОКА ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ГЛАУКОМЫ В СОЧЕТАНИИ С КАТАРАКТОЙ

Для цитирования: Фролов М.А., Фролов А.М., Казакова К.А. АКТИВИЗАЦИЯ УВЕОСКЛЕРАЛЬНОГО ПУТИ ОТТОКА ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ГЛАУКОМЫ В СОЧЕТАНИИ С КАТАРАКТОЙ. Офтальмохирургия. 2016;(4):12-15.

For citation: Frolov M.A., Frolov A.M., . COMBINED SURGICAL TREATMENT OF GLAUCOMA WITH CATARACT AS ACTIVATION OF UVEOSCLERAL OUTFLOW PATHWAY. The Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery. 2016;(4):12-15. (In Russ.)