АКТИВИЗАЦИЯ УВЕОСКЛЕРАЛЬНОГО ПУТИ ОТТОКА ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ГЛАУКОМЫ В СОЧЕТАНИИ С КАТАРАКТОЙ
Аннотация
Цель. Разработка нового метода комбинированного лечения катаракты и глаукомы с дренированием супрахориоидального пространства аутосклерой и оценка результатов хирургического лечения пациентов, которым была проведена факоэмульсификация катаракты в сочетании с непроникающей глубокой склерэктомией и дренированием супрахориоидального пространства аутосклерой.
Материал и методы. Изучены результаты хирургического лечения катаракты в сочетании с глаукомой у 38 пациентов (38 глаз), которым была произведена одномоментная факоэмульсификация с непроникающей глубокой склерэктомией с дренированием супрахориоидального пространства.
Результаты. В отдаленном послеоперационном периоде (через 11 мес.) у 36 пациентов имела место нормотония (ВГД составляло в среднем 16,0±2,3 мм рт.ст.), в двух случаях отмечено повышение ВГД, по поводу чего была назначена гипотензивная терапия (β-блокаторы).
Заключение. Непроникающая глубокая склерэктомия с дренированием супрахориоидального пространства аутосклерой позволяет достичь стойкого гипотензивного эффекта и не требует применения донорского материала.
Об авторахМ. А. Фролов
Россия
Для корреспонденции: Фролов Михаил Александрович, доктор медицинских наук, зав. кафедрой глазных болезней, профессор. E-mail: frolovma@rambler.ru
А. М. Фролов
Россия
Кафедра глазных болезней
К. А. Казакова
Россия
Кафедра глазных болезней
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Для цитирования: Фролов М.А., Фролов А.М., Казакова К.А. АКТИВИЗАЦИЯ УВЕОСКЛЕРАЛЬНОГО ПУТИ ОТТОКА ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ГЛАУКОМЫ В СОЧЕТАНИИ С КАТАРАКТОЙ. Офтальмохирургия. 2016;(4):12-15.
For citation: Frolov M.A., Frolov A.M., . COMBINED SURGICAL TREATMENT OF GLAUCOMA WITH CATARACT AS ACTIVATION OF UVEOSCLERAL OUTFLOW PATHWAY. The Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery. 2016;(4):12-15. (In Russ.)
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