АКУСТИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ ЭТАПОВ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИГЛАУКОМАТОЗНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ С ИМПЛАНТАТАМИ РАЗНОГО ТИПА

Цель. Провести анализ результатов УБМ-исследований хирургических путей оттока, сформированной дренажной зоны после антиглаукоматозной операции с применением имплантатов.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 110 пациентов (120 глаз) в возрасте от 42 до 76 лет, страдающих ПОУГ и перенесших МНГСЭ с использованием отечественного гидрогелевого дренажа и дренажной субстанции Healaflow (Anteis, Швейцария). Для определения качественных и количественных параметров структур хирургически сформированного пути оттока внутриглазной жидкости (ВГЖ) проводили УБМ.

Результаты. У всех больных в течение всего срока наблюдения имела место стойкая нормализация ВГД, не превышающая 21 мм рт.ст., без применения дополнительных гипотензивных инстилляций. Проведение УБМ в динамике выявило определенные закономерности состояния формирующихся дренажных путей в различные сроки после МНГСЭ с введением имплантатов. Исследование зон операции МНГСЭ методом ультразвуковой биомикроскопии показало, что субстанция Healaflow и гидрогелевый дренаж способствуют сохранности структур дренажной системы, созданных операцией.

Заключение. Сроки от 1 до 3 мес. характеризуются отсутствием включений в полостях дренажного пути. Начиная с 3-х мес. после операции отмечается стабилизация линейных и объемных параметров сформированной дренажной зоны, что служит косвенным признаком завершения фазы репаративных процессов. В отдаленные сроки наблюдения (1 год) имеется тенденция к уменьшению линейных и объемных параметров дренажного пути, что особо выражено у пациентов с далеко зашедшей стадией глаукомы. При этом в конце срока наблюдения не отмечено статистически значимых различий между группами по высоте интрасклеральной полости (р>0,05).