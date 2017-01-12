АКУСТИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ ЭТАПОВ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИГЛАУКОМАТОЗНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ С ИМПЛАНТАТАМИ РАЗНОГО ТИПА

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Аннотация

Цель. Провести анализ результатов УБМ-исследований хирургических путей оттока, сформированной дренажной зоны после антиглаукоматозной операции с применением имплантатов.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 110 пациентов (120 глаз) в возрасте от 42 до 76 лет, страдающих ПОУГ и перенесших МНГСЭ с использованием отечественного гидрогелевого дренажа и дренажной субстанции Healaflow (Anteis, Швейцария). Для определения качественных и количественных параметров структур хирургически сформированного пути оттока внутриглазной жидкости (ВГЖ) проводили УБМ.

Результаты. У всех больных в течение всего срока наблюдения имела место стойкая нормализация ВГД, не превышающая 21 мм рт.ст., без применения дополнительных гипотензивных инстилляций. Проведение УБМ в динамике выявило определенные закономерности состояния формирующихся дренажных путей в различные сроки после МНГСЭ с введением имплантатов. Исследование зон операции МНГСЭ методом ультразвуковой биомикроскопии показало, что субстанция Healaflow и гидрогелевый дренаж способствуют сохранности структур дренажной системы, созданных операцией.

Заключение. Сроки от 1 до 3 мес. характеризуются отсутствием включений в полостях дренажного пути. Начиная с 3-х мес. после операции отмечается стабилизация линейных и объемных параметров сформированной дренажной зоны, что служит косвенным признаком завершения фазы репаративных процессов. В отдаленные сроки наблюдения (1 год) имеется тенденция к уменьшению линейных и объемных параметров дренажного пути, что особо выражено у пациентов с далеко зашедшей стадией глаукомы. При этом в конце срока наблюдения не отмечено статистически значимых различий между группами по высоте интрасклеральной полости (р>0,05). 


Об авторах

Э. В. Егорова
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Россия


И. Л. Еременко
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Россия

Для корреспонденции: Еременко Ирина Леонидовна, аспирант E-mail: eil-86@mail.ru


Е. Е. Козлова
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Россия


Д. Г. Узунян
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Россия


И. Н. Шормаз
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Россия


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Для цитирования: Егорова Э.В., Еременко И.Л., Козлова Е.Е., Узунян Д.Г., Шормаз И.Н. АКУСТИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ ЭТАПОВ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИГЛАУКОМАТОЗНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ С ИМПЛАНТАТАМИ РАЗНОГО ТИПА. Офтальмохирургия. 2016;(4):6-11.

For citation: Egorova E.V., Eremenko I.L., Kozlova E.E., Uzunyn D.G., Shormaz I.N. ACOUSTIC MORPHOLOGY OF STEPS IN REPARATIVE PROCESSES AFTER MICRO-INVASIVE NON-PENETRATING DEEP SCLERECTOMY WITH IMPLANTS OF VARIOUS TYPES. The Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery. 2016;(4):6-11. (In Russ.)

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