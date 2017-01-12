АКУСТИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ ЭТАПОВ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИГЛАУКОМАТОЗНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ С ИМПЛАНТАТАМИ РАЗНОГО ТИПА
Аннотация
Цель. Провести анализ результатов УБМ-исследований хирургических путей оттока, сформированной дренажной зоны после антиглаукоматозной операции с применением имплантатов.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 110 пациентов (120 глаз) в возрасте от 42 до 76 лет, страдающих ПОУГ и перенесших МНГСЭ с использованием отечественного гидрогелевого дренажа и дренажной субстанции Healaflow (Anteis, Швейцария). Для определения качественных и количественных параметров структур хирургически сформированного пути оттока внутриглазной жидкости (ВГЖ) проводили УБМ.
Результаты. У всех больных в течение всего срока наблюдения имела место стойкая нормализация ВГД, не превышающая 21 мм рт.ст., без применения дополнительных гипотензивных инстилляций. Проведение УБМ в динамике выявило определенные закономерности состояния формирующихся дренажных путей в различные сроки после МНГСЭ с введением имплантатов. Исследование зон операции МНГСЭ методом ультразвуковой биомикроскопии показало, что субстанция Healaflow и гидрогелевый дренаж способствуют сохранности структур дренажной системы, созданных операцией.
Заключение. Сроки от 1 до 3 мес. характеризуются отсутствием включений в полостях дренажного пути. Начиная с 3-х мес. после операции отмечается стабилизация линейных и объемных параметров сформированной дренажной зоны, что служит косвенным признаком завершения фазы репаративных процессов. В отдаленные сроки наблюдения (1 год) имеется тенденция к уменьшению линейных и объемных параметров дренажного пути, что особо выражено у пациентов с далеко зашедшей стадией глаукомы. При этом в конце срока наблюдения не отмечено статистически значимых различий между группами по высоте интрасклеральной полости (р>0,05).
Об авторахЭ. В. Егорова
Россия
И. Л. Еременко
Россия
Для корреспонденции: Еременко Ирина Леонидовна, аспирант E-mail: eil-86@mail.ru
Е. Е. Козлова
Россия
Д. Г. Узунян
Россия
И. Н. Шормаз
Россия
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Для цитирования: Егорова Э.В., Еременко И.Л., Козлова Е.Е., Узунян Д.Г., Шормаз И.Н. АКУСТИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ ЭТАПОВ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИГЛАУКОМАТОЗНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ С ИМПЛАНТАТАМИ РАЗНОГО ТИПА. Офтальмохирургия. 2016;(4):6-11.
For citation: Egorova E.V., Eremenko I.L., Kozlova E.E., Uzunyn D.G., Shormaz I.N. ACOUSTIC MORPHOLOGY OF STEPS IN REPARATIVE PROCESSES AFTER MICRO-INVASIVE NON-PENETRATING DEEP SCLERECTOMY WITH IMPLANTS OF VARIOUS TYPES. The Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery. 2016;(4):6-11. (In Russ.)
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