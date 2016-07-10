«Антибиотики в офтальмологии» (авторы: М.С. Поляк, И.Н. Околов, Ю.И. Пирогов)

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Редакционная статья

Россия


Для цитирования: статья Р. «Антибиотики в офтальмологии» (авторы: М.С. Поляк, И.Н. Околов, Ю.И. Пирогов). Офтальмохирургия. 2016;(2):78.

For citation: article E. by M.S. Polyak, I.N. Okolova, Y.I. Pirogov «Antibiotics in ophthalmology». The Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery. 2016;(2):78. (In Russ.)

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