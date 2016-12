Жировая клетчатка глазницы

1. Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. Фундаментальная и клиническая тироидология. – М.: Медицина, 2007. – 816 с.

2. Вит В. Строение зрительной системы человека. – Одесса: Астропринт, 2010. – 587 с.

3. Грищенко С.В. Эстетическая хирургия возрастных изменений век. – М.: Медицина, 2007. – 216 с.

4. Осихов И.А., Беспалова И.Д., Бычков В.А. и др. Нарушения межклеточных взаимодействий в патогенезе воспаления жировой ткани при метаболическом синдроме // Бюллетень сибирской медицины. – 2013. – Т. 12, № 6. – С. 144-153.

5. Петунина Н.А., Трухина Л.В., Мартиросян Н.С. Эндокринная офтальмопатия: современный взгляд // Проблемы эндокринологии. – 2012. – № 6. – С. 24-32.

6. Шварц В. Жировая ткань как орган иммунной системы // Цитокины и воспаление: электронная версия журнала. – 2009. – № 4. – URL: http://www.cytokines.ru/russian/2009/4/Art1.php (дата обращения 01.03.2015).

7. Шилкин Г.А., Гемонов В.В., Андрейцев А.Н. и др. Эмбриогенез и функции ретробульбарной клетчатки и ее связь с клинической офтальмологией // Актуальные вопросы детской офтальмологии: Сб. науч. ст. – М., 1990. – С. 154-160.

8. Шилкин Г.А., Чабров А.Е., Давыдов Д.В. и др. Морфологические особенности ретробульбарной клетчатки у человека в раннем возрастном периоде // Актуальные вопросы детской офтальмологии: Сб. науч. ст. – М., 1990. – С. 161-165.

9. Ahmadi A.J., Saari J.C. Decreased carotenoid content in preaponeurotic orbital fat of patients with involutional ptosis // Ophthalmol. Plast. Reconstr. Surg. – 2005. – Vol. 21, № 1. – P. 46-51.

10. Bahn R.S. Graves’ ophthalmopathy // N. Engl. J. Med. – 2010. – Vol. 362, № 8. – Р. 726-738.

11. Bremond-Gignac D., Copin H. Anatomical histological and mesoscopic study of the adipose tissue of the orbit // Surg. Radiol. Anat. – 2004. – Vol. 26, № 4. – Р. 297-302.

12. Chen S.Y., Mahabole M., Horesh E. et al. Isolation and characterization of mesenchymal progenitor cells from human orbital adipose tissue // Inv. Ophthalmol. Vis. Sci. – 2014. – Vol. 55, № 8. – Р. 4842-4852.

13. Gesta S., Tseng Y.H., Kahn C.R. Developmental origin of fat: tracking obesity to its source // Cell. – 2007. – Vol. 131, № 2. – Р. 242-256.

14. Ho I.H., Ma W.H., Tseng T.C. et al. Isolation and characterization of miltipotent stem cells from human orbital fat tissues // Tissue Eng. Part A. – 2011. – № 1-2. – Р. 255-266.

15. Johnston M.C., Noden D.M., Hazelton R.D. et al. Origins of avian ocular and periocular tissues // Exp. Eye Res. – 1979. – Vol. 29. – Р. 27-43.

16. Khoo T.K., Coenen M.J., Schiefer A.R. et al. Evidence for enhanced Thy1 (CD90) expression in orbital fibroblasts of patients with Graves’ ophthalmopathy // Thyroid. – 2008. – Vol. 18, № 12. – Р. 1291-1296.

17. Korn B.S., Kikkawa D.O., Hicok K.C. Identification and Characterization of Adult Stem Cells // Ophthalmol. Plast. Reconstr. Surg. – 2009. – Vol. 25, № 1. – Р. 27-32.

18. Lu M., Lin R.Y. TSH stimulates adipogenesis in mouse embryonic stem cells // J. Endocrinol. – 2008. – Vol. 196. – Р. 159-169.

19. Meier S. The distribution of cranial neural crest cells during ocular morphogenesis // Prog. Clin. Biol. Res. – 1982. – Vol. 82. – Р. 1-15.

20. Onyimba C., Bujalska I., Durrani O. et al. Glucocorticoid metabolic pathways in human orbital adipose tissue: a comparison with subcutaneous and omental depots // Endocrine: Abstracts. – 2007. – № 13. – P. 115.

21. Park J., Cho H.K., Moon J.I. Changes to upper eyelid orbital fat from use of topical bimatoprost, travoprost, and latanoprost // Jpn. J. Ophthalmol. – 2011. – Vol. 55, № 1. – Р. 22-27.

22. Planat-Benard V., Silvestre J.S., Cousin B. et al. Plasticity of human adipose lineage cells toward endothelial cells – Physiological and therapeutic perspectives // Circulation. – 2004. – Vol. 109, № 5. – Р. 656-663.

23. Schäffler A., Müller-Ladner U., Schölmerich J., Büchler C. Role of Adipose Tissue as an Inflammatory Organ in Human Diseases // Endocr. Rev. – 2006. – Vol. 27, № 5. – Р. 449-467.

24. Smith T.J., Koumas L., Gagnon A. et al. Orbital fibroblast heterogeneity may determine the clinical presentation of thyroid-associated ophthalmopathy // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2002. – Vol. 87, № 1. – Р. 385-392.

25. Sorisky A., Pardasani D., Gagnon A., Smith T.J. Evidence of adipocyte differentiation in human orbital fibroblasts in primary culture // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 1996. – Vol. 81. – Р. 3428-3431.

26. Stojanov O., Stokić E., Sveljo O., Naumović N. The influence of retrobulbar adipose tissue volume upon intraocular pressure in obesity // Vojnosanit. Pregl. – 2013. – Vol. 70, № 5. – Р. 469-476.

27. Turney T.A., Golden B.A. Orbital anatomy for the surgeon // Oral Maxillofac. Surg Clin N Am. – 2012. –Vol. 24. – Р. 525-536.

28. Wiersinga W.M., Kahaly G. Graves’ orbitopathy: a multidisciplinary approach: questions and answers. – Basel: Karger Medical and Scientific Publishers, 2007. – 260 р.