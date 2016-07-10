Роль лечебного контроля в повышении качества оказания медицинской помощи в Хабаровском филиале ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
Аннотация
Цель. Проведение анализа качества медицинской офтальмологической помощи (КМОП), оказанной пациентам в Хабаровском филиале с 2010 по 2014 г оды.
Материал и методы. Оценка КМОП выполнена на сплошной выборке стационарных и амбулаторных больных за 2010-2014 гг. Оценивались две базовые составляющие клинического результата – технология лечения и функциональный результат. Общее число исследуемых пациентов составило 115394 чел. Оценка качества ведения медицинской документации проведена при анализе 106347 медицинских историй болезней и карт пациентов, завершивших лечение в Хабаровском филиале в период 2010-2014 гг. Удовлетворенность пациентов КМОП проверена путем анонимного анкетирования с помощью оценочной шкалы.
Результаты. У подавляющего большинства больных (98,8%) в процессе лечения был достигнут максимальный клинический результат лечения (10 или 12 баллов). Отклонение от эталона клинического результата лечения имело место в 1,2% случаев. Анализ и разбор причин отклонения клинического результата лечения от эталона позволил существенно уменьшить их за исследуемый период – в 1,7 раза. Систематический анализ полноты диагностического обследования, адекватно выбранного лечения позволил снизить количество осложнений в послеоперационном периоде в 2 раза. Разбор всех видов дефектов ведения первичной медицинской документации позволил уменьшить их за период 2010-2014 гг. в 1,5 раза. Несмотря на имеющиеся недочеты, КМОП в целом всегда высоко оценивалось всеми категориями респондентов и колебалось от 98,8 до 100%.
Заключение. Применяемая в Хабаровском филиале система оценки клинического результата лечения пациентов, разработанная в «МНТК «Микрохирургия глаза», позволяет эффективно выявлять дефекты диагностического обследования и нарушения технологии лечения. Ее использование, по данным анализа за 2010-2014 гг., позволило уменьшить частоту интра- и постоперационных осложнений в 2 раза.
Об авторахВ. В. Егоров
Россия
докт. мед. наук, профессор, директор Хабаровского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России; зав. кафедрой офтальмологии КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Минздрава Хабаровского края
О. В. Коленко
Россия
канд. мед. наук, зам. директора по медицинской части Хабаровского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России; доцент кафедры офтальмологии КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Минздрава Хабаровского края
О. Б. Балева
Россия
зав. клинико-экспертным отделом
О. Ю. Николюк
Россия
врач-офтальмолог клинико-экспертного отдела
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Для цитирования: Егоров В.В., Коленко О.В., Балева О.Б., Николюк О.Ю. Роль лечебного контроля в повышении качества оказания медицинской помощи в Хабаровском филиале ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России. Офтальмохирургия. 2016;(2):60-65.
For citation: Egorov V.V., Kolenko O.V., Baleva O.B., Nikoluk O.U. The role of medical monitoring in improvement of the quality of medical care in the Khabarovsk Branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution. The Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery. 2016;(2):60-65. (In Russ.)
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