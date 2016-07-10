Роль лечебного контроля в повышении качества оказания медицинской помощи в Хабаровском филиале ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Цель. Проведение анализа качества медицинской офтальмологической помощи (КМОП), оказанной пациентам в Хабаровском филиале с 2010 по 2014 г оды.



Материал и методы. Оценка КМОП выполнена на сплошной выборке стационарных и амбулаторных больных за 2010-2014 гг. Оценивались две базовые составляющие клинического результата – технология лечения и функциональный результат. Общее число исследуемых пациентов составило 115394 чел. Оценка качества ведения медицинской документации проведена при анализе 106347 медицинских историй болезней и карт пациентов, завершивших лечение в Хабаровском филиале в период 2010-2014 гг. Удовлетворенность пациентов КМОП проверена путем анонимного анкетирования с помощью оценочной шкалы.



Результаты. У подавляющего большинства больных (98,8%) в процессе лечения был достигнут максимальный клинический результат лечения (10 или 12 баллов). Отклонение от эталона клинического результата лечения имело место в 1,2% случаев. Анализ и разбор причин отклонения клинического результата лечения от эталона позволил существенно уменьшить их за исследуемый период – в 1,7 раза. Систематический анализ полноты диагностического обследования, адекватно выбранного лечения позволил снизить количество осложнений в послеоперационном периоде в 2 раза. Разбор всех видов дефектов ведения первичной медицинской документации позволил уменьшить их за период 2010-2014 гг. в 1,5 раза. Несмотря на имеющиеся недочеты, КМОП в целом всегда высоко оценивалось всеми категориями респондентов и колебалось от 98,8 до 100%.



Заключение. Применяемая в Хабаровском филиале система оценки клинического результата лечения пациентов, разработанная в «МНТК «Микрохирургия глаза», позволяет эффективно выявлять дефекты диагностического обследования и нарушения технологии лечения. Ее использование, по данным анализа за 2010-2014 гг., позволило уменьшить частоту интра- и постоперационных осложнений в 2 раза.