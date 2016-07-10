Офтальморозацеа – этиология, патогенез, новые подходы к терапии

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Аннотация

Цель. Анализ результатов комплексного лечения глазных проявлений розацеа с использованием 0,05% раствора циклоспорина для местного применения по схеме.

Материал и методы. Группа наблюдения составила 9 чел. (18 глаз) с диагнозом офтальморозацеа, осложнённого синдромом «сухого глаза» (ССГ). Острота зрения с коррекцией в наблюдаемой группе варьировала от 0,04 до 0,85 и сос тавила в среднем 0,42±0,05. Всем пациентам было проведено полное офтальмологическое обследование, также проба Ширмера, проба Норна, проверка выделительной способности мейбомиевых желез, анкетирование. Пациентам было отменено предшествующее местное лечение и назначен препарат циклоспорина 0,05% в каплях в сочетании со слезозаместительной терапией.

Результаты. Клиническое улучшение имело место у всех 9 пациентов в виде уменьшения роговичного синдрома, купирования явлений мейбомиевого конъюнктивита, блефарита, улучшения течения вторичного ССГ. Во всех случаях имело место значительное уменьшение краевой васкуляризации роговицы, частичное рассасывание субэпителиальных инфильтратов роговицы. В результате проведённого лечения имело место повышение остроты зрения от 0,02 до 0,3 от исходной, средняя острота зрения с коррекцией после лечения составила 0,54±0,05. Также имело место статистически значимое улучшение по данным функциональных методов исследования.

Выводы. 1. Пациентов с офтальморозацеа необходимо вести совместно с дерматологом и использовать как общие, так и местные методы терапии. 2. Применение препарата 0,05% циклоспорина А в каплях при офтальморозацеа в качестве основного звена местной терапии является эффективным методом, воздействующим как непосредственно на проявления офтальморозацеа, так и на вторичный ССГ. К основным преимуществам препарата относится инстилляционный характер его применения. 3. Имеют место объективные положительные результаты лечения у всех пациентов в сочетании с субъективным улучшением, уменьшением жалоб. Пациенты отмечают повышение качества жизни, что подтверждается данными анкетирования.


Об авторах

Т. А. Чехова
Новосибирский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
Россия
докт. мед. наук, профессор, директор Адрес: 630071, Новосибирск, ул. Колхидская, 10


В. В. Черных
Новосибирский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
Россия

канд. мед. наук, зав. отделением консервативного лечения Адрес: 630071, Новосибирск, ул. Колхидская, 10


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Для цитирования: Чехова Т.А., Черных В.В. Офтальморозацеа – этиология, патогенез, новые подходы к терапии. Офтальмохирургия. 2016;(2):54-58.

For citation: Chekhova T.A., Chernykh V.V. Ophthalmic rosacea – etiology, pathogenesis, new approaches to the therapy. The Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery. 2016;(2):54-58. (In Russ.)

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