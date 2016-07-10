Офтальморозацеа – этиология, патогенез, новые подходы к терапии

Цель. Анализ результатов комплексного лечения глазных проявлений розацеа с использованием 0,05% раствора циклоспорина для местного применения по схеме.



Материал и методы. Группа наблюдения составила 9 чел. (18 глаз) с диагнозом офтальморозацеа, осложнённого синдромом «сухого глаза» (ССГ). Острота зрения с коррекцией в наблюдаемой группе варьировала от 0,04 до 0,85 и сос тавила в среднем 0,42±0,05. Всем пациентам было проведено полное офтальмологическое обследование, также проба Ширмера, проба Норна, проверка выделительной способности мейбомиевых желез, анкетирование. Пациентам было отменено предшествующее местное лечение и назначен препарат циклоспорина 0,05% в каплях в сочетании со слезозаместительной терапией.



Результаты. Клиническое улучшение имело место у всех 9 пациентов в виде уменьшения роговичного синдрома, купирования явлений мейбомиевого конъюнктивита, блефарита, улучшения течения вторичного ССГ. Во всех случаях имело место значительное уменьшение краевой васкуляризации роговицы, частичное рассасывание субэпителиальных инфильтратов роговицы. В результате проведённого лечения имело место повышение остроты зрения от 0,02 до 0,3 от исходной, средняя острота зрения с коррекцией после лечения составила 0,54±0,05. Также имело место статистически значимое улучшение по данным функциональных методов исследования.



Выводы. 1. Пациентов с офтальморозацеа необходимо вести совместно с дерматологом и использовать как общие, так и местные методы терапии. 2. Применение препарата 0,05% циклоспорина А в каплях при офтальморозацеа в качестве основного звена местной терапии является эффективным методом, воздействующим как непосредственно на проявления офтальморозацеа, так и на вторичный ССГ. К основным преимуществам препарата относится инстилляционный характер его применения. 3. Имеют место объективные положительные результаты лечения у всех пациентов в сочетании с субъективным улучшением, уменьшением жалоб. Пациенты отмечают повышение качества жизни, что подтверждается данными анкетирования.