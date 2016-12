Актуальность медико-генетического консультирования при различных формах абиотрофии сетчатки

1. Гинтер Е. К., Балановская Е. В., Букина А. М. и др. Наследственные болезни в популяциях человека. – М.: Медицина, 2002. – 303 с.

2. Хватова А.В., Арестова Н.Н., Кравцов К.Г. Современные тенденции изменения нозологической структуры слепоты и слабовидения у детей-инвалидов по зрению с детства // Российская педиатрическая офтальмология. – 2008. – № 1. – С. 13-16.

3. Хлебникова О.В., Дадали Е.Л. Наследственная патология органа зрения. – М.: Авторская академия, 2014. – 304 с.

4. Cioffi C.L., Dobri N., Freeman E.E. et al. Design, synthesis, and evaluation of nonretinoid retinol binding protein 4 antagonists for the potential treatment of atrophic age-related macular degeneration and Stargardt disease // J. Med. Chem. – 2014. – Vol. 57, № 18. – P. 7731-7757.

5. Katz M.S., Walsh E.K., Medow N.B. Vitelliform macular dystrophy // JAMA Ophthalmol. – 2014. – Vol. 132, № 9. – P. 1098.

6. Krill A.E., Deutman A. The various categories of juvenile macular degeneration // Trans. Am. Ophthal. Soc. – 1972. – Vol. 70. – P. 220-245.

7. Molday L.L., Rabin A.R., Molday R.S. ABCR expression in foveal cone photoreceptors and its role in Stargardt macular dystrophy // Nature genetics. – 2000. – Vol. 25. – P. 257-259.

8. Noble K.G., Carr R.E. Stargardt’s disease and fundus flavimaculates // Arch. Ophthalmol. – 1979. – Vol. 97. – P. 1281-1285.

9. Parodi M.B., Iacono P., Campa C. et al. Fundus autofluorescence patterns in Best vitelliform macular dystrophy // Am. J. Ophthalmol. – 2014. – Vol. 158, № 5. – P. 1086-1092.

10. Rivera A., White K., Stohr H. et al. A comprehensive survey of sequence variation in the ABCA4 (ABCR) gene in Stargardt disease and age-related macular degeneration // Am. J. Hum. Genet. – 2000. – Vol. 67. – P. 800-813.

11. Rozet J.M., Gerber S., Souied E. et al. Spectrum of ABCR gene mutations in autosomal recessive macular dystrophies // Eur. J. Hum. Genet. – 1998. – Vol. 6. – P. 291-295.

12. Ryan S.J., Schachat A.P., Wilkinson C.P. et al. Retina. – 5th Edition. – Elsevier Health Sciences, 2012. – 2564 p.

13. Sabirzhanova I., Lopes P.M., Rapino D. et al. Rescuing Trafficking Mutants of the ATP-binding Cassette Protein, ABCA4, with Small Molecule Correctors as aTreatment for Stargardt Eye Disease // J. Biol. Chem. – 2015. – Vol. 290, № 32. – P. 19743-19755.

14. Testa F., Melillo P., Di Iorio V., Orrico A., Attanasio M., Rossi S., Simonelli F. Macular function and morphologic features in juvenile stargardt disease: longitudinal study // Ophthalmology. – 2014. – Vol. 121, № 12. – P. 2399-2405.

15. Trapani I., Toriello E., de Simone S. et al. Improved dual AAV vectors with reduced expression of truncated proteins are safe and effective in the retina of a mouse model of Stargardt disease // Hum. Mol. Genet. – 2015. – Vol. 24, № 23. – P. 6811-6825.

16. Westeneng-van Haaften S.C., Boon C.J.F., Cremers F.P.M. et al. Clinical and Genetic Characteristics of Late-onset Stargardt’s Disease // Ophthalmology. – 2012. – Vol. 119, № 6. – P. 1199-1210.