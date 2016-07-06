Акустические изменения параметров склеры при первичной открытоугольной глаукоме

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Аннотация

Цель. Исследование акустической плотности (АПС) и толщины склеры у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой с учетом рефракции и стадии глаукомного процесса.

Материал и методы. Обследовано 273 глаза 138 пациентов с 1-3 стадией ПОУГ. Средний возраст 66±4 года (61-70 лет); ВГД составило 21±4 мм рт.ст. на гипотензивном режиме. ПЗО глаз составила 23,56±2,31. В группу сравнения включено 90 глаз 45 пациентов в возрасте 65±6,5 года без диагностированной глаукомы. ВГД составило 20±3 мм рт.ст. Всем пациентам была произведена УБМ. Сканирование толщины склеры производили в области лимба и в 4-х мм от склеральной шпоры, в сегментах 3, 6, 9, 12 ч. Определение АПС производили в дБ путем уменьшения мощности ультразвука до исчезновения на экране эхосигналов от склеральной капсулы глаза.

Результаты. Склеральная оболочка глаза была неоднородна по своей толщине в различных зонах измерения. Наибольшая толщина склеры обнаружена в лимбальной зоне на 9 ч. в группе сравнения, составив 0,63±0,02 мм; наименьшая толщина обнаружена у пациентов с миопией в сегменте 12 ч., составив 0,51±0,04 мм. Истончение склеры в экваториальной зоне достоверно  (р<0,001) было более выражено в глаукомных глазах, составив 0,23±0,01 мм – у пациентов с эмметропией, 0,21±0,01 мм – с миопией, 0,25±0,01 мм – с гиперметропией. Достоверные (р<0,001) изменения АПС во всех исследуемых сегментах определялись у пациентов с 1-й и 3-й стадией глаукомы и составили 56±0,74 и 62±0,58 дБ у пациентов с эмметропией; 56±0,67 и 60±0,71 дБ – с миопией; 60±0,43 и 63±0,57 дБ – с гиперметропией соответственно.

Заключение. Постепенное истончение склеры и увеличение АПС отражает вовлечение склеральной оболочки в патологический глаукомный процесс, что может указывать на изменение ее биомеханических свойств.


Об авторах

Э. В. Егорова
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва
Россия


Д. Г. Узунян
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва
Россия
канд. мед. наук, зав. отделением клинико-функциональной диагностики


А. В. Милингерт
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва
Россия

аспирант, Адрес: 127486, Москва, Бескудниковский бульвар, 59а Тел.: (499) 488-8906.  


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Для цитирования: Егорова Э.В., Узунян Д.Г., Милингерт А.В. Акустические изменения параметров склеры при первичной открытоугольной глаукоме. Офтальмохирургия. 2016;(2):22-27.

For citation: Egorova E.V., Uzunyan D.G., Milingert A.V. Acoustic changes of sclera in case of primary open-angle glaucoma. The Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery. 2016;(2):22-27. (In Russ.)

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