Акустические изменения параметров склеры при первичной открытоугольной глаукоме
Аннотация
Цель. Исследование акустической плотности (АПС) и толщины склеры у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой с учетом рефракции и стадии глаукомного процесса.
Материал и методы. Обследовано 273 глаза 138 пациентов с 1-3 стадией ПОУГ. Средний возраст 66±4 года (61-70 лет); ВГД составило 21±4 мм рт.ст. на гипотензивном режиме. ПЗО глаз составила 23,56±2,31. В группу сравнения включено 90 глаз 45 пациентов в возрасте 65±6,5 года без диагностированной глаукомы. ВГД составило 20±3 мм рт.ст. Всем пациентам была произведена УБМ. Сканирование толщины склеры производили в области лимба и в 4-х мм от склеральной шпоры, в сегментах 3, 6, 9, 12 ч. Определение АПС производили в дБ путем уменьшения мощности ультразвука до исчезновения на экране эхосигналов от склеральной капсулы глаза.
Результаты. Склеральная оболочка глаза была неоднородна по своей толщине в различных зонах измерения. Наибольшая толщина склеры обнаружена в лимбальной зоне на 9 ч. в группе сравнения, составив 0,63±0,02 мм; наименьшая толщина обнаружена у пациентов с миопией в сегменте 12 ч., составив 0,51±0,04 мм. Истончение склеры в экваториальной зоне достоверно (р<0,001) было более выражено в глаукомных глазах, составив 0,23±0,01 мм – у пациентов с эмметропией, 0,21±0,01 мм – с миопией, 0,25±0,01 мм – с гиперметропией. Достоверные (р<0,001) изменения АПС во всех исследуемых сегментах определялись у пациентов с 1-й и 3-й стадией глаукомы и составили 56±0,74 и 62±0,58 дБ у пациентов с эмметропией; 56±0,67 и 60±0,71 дБ – с миопией; 60±0,43 и 63±0,57 дБ – с гиперметропией соответственно.
Заключение. Постепенное истончение склеры и увеличение АПС отражает вовлечение склеральной оболочки в патологический глаукомный процесс, что может указывать на изменение ее биомеханических свойств.
Об авторахЭ. В. Егорова
Россия
Д. Г. Узунян
Россия
канд. мед. наук, зав. отделением клинико-функциональной диагностики
А. В. Милингерт
Россия
аспирант, Адрес: 127486, Москва, Бескудниковский бульвар, 59а Тел.: (499) 488-8906.
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Для цитирования: Егорова Э.В., Узунян Д.Г., Милингерт А.В. Акустические изменения параметров склеры при первичной открытоугольной глаукоме. Офтальмохирургия. 2016;(2):22-27.
For citation: Egorova E.V., Uzunyan D.G., Milingert A.V. Acoustic changes of sclera in case of primary open-angle glaucoma. The Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery. 2016;(2):22-27. (In Russ.)
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