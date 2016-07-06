Акустические изменения параметров склеры при первичной открытоугольной глаукоме

Цель. Исследование акустической плотности (АПС) и толщины склеры у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой с учетом рефракции и стадии глаукомного процесса.



Материал и методы. Обследовано 273 глаза 138 пациентов с 1-3 стадией ПОУГ. Средний возраст 66±4 года (61-70 лет); ВГД составило 21±4 мм рт.ст. на гипотензивном режиме. ПЗО глаз составила 23,56±2,31. В группу сравнения включено 90 глаз 45 пациентов в возрасте 65±6,5 года без диагностированной глаукомы. ВГД составило 20±3 мм рт.ст. Всем пациентам была произведена УБМ. Сканирование толщины склеры производили в области лимба и в 4-х мм от склеральной шпоры, в сегментах 3, 6, 9, 12 ч. Определение АПС производили в дБ путем уменьшения мощности ультразвука до исчезновения на экране эхосигналов от склеральной капсулы глаза.



Результаты. Склеральная оболочка глаза была неоднородна по своей толщине в различных зонах измерения. Наибольшая толщина склеры обнаружена в лимбальной зоне на 9 ч. в группе сравнения, составив 0,63±0,02 мм; наименьшая толщина обнаружена у пациентов с миопией в сегменте 12 ч., составив 0,51±0,04 мм. Истончение склеры в экваториальной зоне достоверно (р<0,001) было более выражено в глаукомных глазах, составив 0,23±0,01 мм – у пациентов с эмметропией, 0,21±0,01 мм – с миопией, 0,25±0,01 мм – с гиперметропией. Достоверные (р<0,001) изменения АПС во всех исследуемых сегментах определялись у пациентов с 1-й и 3-й стадией глаукомы и составили 56±0,74 и 62±0,58 дБ у пациентов с эмметропией; 56±0,67 и 60±0,71 дБ – с миопией; 60±0,43 и 63±0,57 дБ – с гиперметропией соответственно.



Заключение. Постепенное истончение склеры и увеличение АПС отражает вовлечение склеральной оболочки в патологический глаукомный процесс, что может указывать на изменение ее биомеханических свойств.