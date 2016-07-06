Прогнозирование синдрома атоничной радужки у больных с возрастной катарактой и доброкачественной гиперплазией предстательной железы

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Аннотация

Цель. Определение прогностических критериев развития клинически значимого синдрома атоничной радужки (флоппи-ирис-синдрома – ФИС) на фоне приема α1-адреноблокаторов.

Материал и методы. С использованием оптической когерентной томографии переднего отрезка глаза (пОКТ) обследовано 60 пациентов (60 глаз) с катарактой и доброкачественной гиперплазией предстательной железы, принимавших тамсулозин или силодозин, и 33 мужчины с катарактой, не имевших показаний к применению α1-адреноблокаторов (33 глаза). Всем пациентам проведена факоэмульсификация возрастной катаракты. Возможные прогностические параметры в развитии клинически значимого (средней и тяжелой степени) ФИС оценивали с помощью ROC-анализа.

Результаты. Клинически значимый ФИС развился у 14 пациентов, принимавших α1- адреноблокаторы. По данным пОКТ эти пациенты отличались большей выраженностью сужения зрачка и истончения радужки в области дилататора с височной стороны. Наиболее информативными прогностическими показателями клинически значимого ФИС были диаметр зрачка в условиях мидриаза и длительность приема препаратов. При пороговых значениях, соответствующих специфичности 95% (≤4,5 мм и >45 мес.), указанные параметры обеспечивали прогноз клинически значимого ФИС с чувствительностью 85,4 и 71,4% соответственно. Для ориентировочного прогноза предложено несложное прогностическое правило. Развития клинически значимого ФИС можно ожидать у пациентов при выполнении хотя бы одного из следующих двух условий: 1) диаметр зрачка в условиях мидриаза ≤4,6 мм; 2) длительность приема α1-адреноблокаторов >3,5 лет.

Заключение. Предложенные критерии прогноза и прогностическое правило обеспечивают наиболее полное и своевременное выявление пациентов с клинически значимым ФИС, способствуя надлежащей его профилактике.


Об авторах

А. А. Шпак
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва
Россия
докт. мед. наук, профессор, зав. отделом клинико-функциональной диагностики


Э. Р. Туманян
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва
Россия
докт. мед. наук, зав. научно-образовательным центром


С. Ю. Копаев
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва
Россия
докт. мед. наук, ст. научн. сотрудник


Н. Г. Кесисиду
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва
Россия

аспирант, Адрес: 127486, Москва, Бескудниковский бульвар, 59а Тел./факс: (499) 485-5954


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Для цитирования: Шпак А.А., Туманян Э.Р., Копаев С.Ю., Кесисиду Н.Г. Прогнозирование синдрома атоничной радужки у больных с возрастной катарактой и доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Офтальмохирургия. 2016;(2):16-21.

For citation: Shpak A.A., Tumanyan E.R., Kopayev S.U., Kesisidu N.G. Floppy iris syndrome prediction in patients with age-related cataract and benign prostatic hyperplasia. The Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery. 2016;(2):16-21. (In Russ.)

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