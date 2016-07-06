Прогнозирование синдрома атоничной радужки у больных с возрастной катарактой и доброкачественной гиперплазией предстательной железы
Аннотация
Цель. Определение прогностических критериев развития клинически значимого синдрома атоничной радужки (флоппи-ирис-синдрома – ФИС) на фоне приема α1-адреноблокаторов.
Материал и методы. С использованием оптической когерентной томографии переднего отрезка глаза (пОКТ) обследовано 60 пациентов (60 глаз) с катарактой и доброкачественной гиперплазией предстательной железы, принимавших тамсулозин или силодозин, и 33 мужчины с катарактой, не имевших показаний к применению α1-адреноблокаторов (33 глаза). Всем пациентам проведена факоэмульсификация возрастной катаракты. Возможные прогностические параметры в развитии клинически значимого (средней и тяжелой степени) ФИС оценивали с помощью ROC-анализа.
Результаты. Клинически значимый ФИС развился у 14 пациентов, принимавших α1- адреноблокаторы. По данным пОКТ эти пациенты отличались большей выраженностью сужения зрачка и истончения радужки в области дилататора с височной стороны. Наиболее информативными прогностическими показателями клинически значимого ФИС были диаметр зрачка в условиях мидриаза и длительность приема препаратов. При пороговых значениях, соответствующих специфичности 95% (≤4,5 мм и >45 мес.), указанные параметры обеспечивали прогноз клинически значимого ФИС с чувствительностью 85,4 и 71,4% соответственно. Для ориентировочного прогноза предложено несложное прогностическое правило. Развития клинически значимого ФИС можно ожидать у пациентов при выполнении хотя бы одного из следующих двух условий: 1) диаметр зрачка в условиях мидриаза ≤4,6 мм; 2) длительность приема α1-адреноблокаторов >3,5 лет.
Заключение. Предложенные критерии прогноза и прогностическое правило обеспечивают наиболее полное и своевременное выявление пациентов с клинически значимым ФИС, способствуя надлежащей его профилактике.
Об авторахА. А. Шпак
Россия
докт. мед. наук, профессор, зав. отделом клинико-функциональной диагностики
Э. Р. Туманян
Россия
докт. мед. наук, зав. научно-образовательным центром
С. Ю. Копаев
Россия
докт. мед. наук, ст. научн. сотрудник
Н. Г. Кесисиду
Россия
аспирант, Адрес: 127486, Москва, Бескудниковский бульвар, 59а Тел./факс: (499) 485-5954
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Для цитирования: Шпак А.А., Туманян Э.Р., Копаев С.Ю., Кесисиду Н.Г. Прогнозирование синдрома атоничной радужки у больных с возрастной катарактой и доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Офтальмохирургия. 2016;(2):16-21.
For citation: Shpak A.A., Tumanyan E.R., Kopayev S.U., Kesisidu N.G. Floppy iris syndrome prediction in patients with age-related cataract and benign prostatic hyperplasia. The Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery. 2016;(2):16-21. (In Russ.)
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