Взаимосвязь особенностей аутоиммунного статуса у пациентов с катарактой на фоне псевдоэксфолиативного синдрома с развитием у них нарушений гидродинамики глаза

1. Горизонтов П. Д. Гомеостаз. – М., 1981. – 576 с.

2. Добрица Т.А. Клинико-иммунологическая характеристика первичной глаукомы: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – М., 1988. – 26 с.

3. Захарова И.А. Клинические, иммунологические, морфологические взаимоотношения при первичной глаукоме и роль иммунных процессов в ее патогенезе: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – М., 1989. – 28 с.

4. Караулов А.В. Клиническая иммунология. – М., 1999. – 616 с.

5. Краморенко Ю.С. Клинико-биохимические и иммунологические аспекты патогенеза первичной открытоугольной глаукомы и ее разновидностей: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – М., 1992. – 43 с.

6. Лишневская В.Ю., Мельник О.Ф., Бодрецкая Л.А. и др. Уровень кардиотропных аутоантител у лиц пожилого возраста с ишемической болезнью сердца и различной сократительной способностью миокарда // Immunophysiology: autoimmunity in health and disease: Труды Московской международн. науч.-практич. конф., 3-й. – М., 2012. – Т. 1, № 3. – С. 255-263.

7. Маркова Е.В., Баранов В.И., Юдина С.М. Иммуновоспалительные механизмы прогрессирования эндотелиальной дисфункции у пациентов с псевдоэксфолиативной глаукомой // Российский офтальмологический журнал. – 2013. – № 4. – С. 30-33.

8. Aurora A., Mariam M., Pani S., Chynn E. et al. Is pseudoexfoliation syndrome the immunological disease? // XXV International Congress of Ophthalmology. – Romа, 1986. – P. 48.

9. Joachim S., Reichelt J., Berneiser S. et al. Sera of glaucoma patients show autoantibodies against myelin basic protein and complex autoantibody profiles against human optic nerve antigens // Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. – 2008. – Vol. 246, № 4. – P. 573-580.

10. Konstantinidis Th., Tsigalou C., Romanidou G. Usefulness of autoantibodies in cardiovascular diseases // Immunophysiology: autoimmunity in health and disease: Труды Московской международн. науч.-практич. конф., 3-й. – М., 2012. – Т. 1, № 3. – P. 129-132.

11. Ringvold A. Epidemiology of the pseudoexfoliation syndrome // Acta Ophthalmol. Scand. – 1999. – Vol. 77. – P. 371-375.

12. Schlich M., Lorenz K., Boehm N. et al. Analysis of IgM autoantibody patterns as marker of acute phase immunoreactions in pseudoexfoliation glaucoma // Exp. Ophthalmol. – 2010. – Vol. 5. – P. 32-36.

13. Tezel G., Edward D., Wax. M. Serum autoantibodies to optic nerve head glycosaminoglicans in patients with glaucoma // Arch. Ophthalmol. – 1999. – Vol. 117. – P. 917-922.

14. Wax. M., Tezel G., Kawase K., Kitazawa I. Serum autoantibodies to heat schok proteins in glaucoma patient from japan and the United States // Ophthalmology. – 2001. – Vol. 108. – P. 296-300.